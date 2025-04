Al via i lavori per il nuovo centro servizi di Milazzo comincia la demolizione del ex commissariato di polizia

lavori per la demolizione dell’immobile che ha ospitato un tempo il mercato coperto e il commissariato di polizia. L’impresa “Gaia Costruzioni srl” di Messina aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 34,22 per cento sul prezzo a base d’asta pari a due milioni e duecentomila euro. Messinatoday.it - Al via i lavori per il nuovo centro servizi di Milazzo, comincia la demolizione dell'ex commissariato di polizia Leggi su Messinatoday.it Partono iper la’immobile che ha ospitato un tempo il mercato coperto e ildi. L’impresa “Gaia Costruzioni srl” di Messina aggiudicataria’appalto con un ribasso del 34,22 per cento sul prezzo a base d’asta pari a due milioni e duecentomila euro.

Potrebbe interessarti anche:

Ponte ciclopedanale e nuovo svincolo per Santa Barbara, terminato l'iter amministrativo: partono i lavori

Si avvicina sempre più l'inizio dei lavori per il miglioramento della viabilità di Santa Barbara e Santa Lucia. I due quartieri sono al centro di un importante progetto finanziato con i fondi del ...

Nuovo stabilimento Monterè, il Tar accoglie il ricorso dei residenti e sospende i lavori

Le ruspe che da ormai qualche mese sono al lavoro tra strada Cadiane e stradello Aggazzotti, nelle campagne a sud di Modena, dovranno fermarsi. Lo ha stabilito il Tar dell'Emilia-Romagna, che lo ...

Il nuovo pronto soccorso vicino alla riapertura, i dubbi di Gilda: "Esiste un progetto esecutivo dei lavori?"

Questione di giorni e il nuovo pronto soccorso del Policlinico, inaugurato lo scorso 31 gennaio, sarà attivo. Ma intanto il sindacato Gilda pone dei dubbi sul progetto esecutivo e sui requisiti di ...

Al via i lavori per il nuovo centro servizi di Milazzo, comincia la demolizione dell'ex commissariato di polizia. Nuovo centro per l’impiego lungo la via Emilia. Al via i lavori per il nuovo centro di aggregazione al Giardino dei Tigli: uno spazio rinnovato per i cittadini di Sesto San Giovanni. Acilia, al via i lavori per il nuovo Centro Antiviolenza del X municipio, apertura entro l'anno. Sesto San Giovanni: al via i lavori per il nuovo centro di aggregazione al Giardino dei Tigli. Sesto San Giovanni, al via i lavori per il nuovo centro al Giardino dei Tigli. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Nuovo centro per l’impiego lungo la via Emilia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

mi-lorenteggio.com riferisce: SESTO, AL VIA I LAVORI PER IL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE AL GIARDINO DEI TIGLI: UNO SPAZIO RINNOVATO PER I CITTADINI - (MI-LORENTEGGIO.COM) Sesto San Giovanni, 11 aprile 2025 – Partono i lavori per la creazione del nuovo centro di aggregazione al Giardino dei Tigli. Un intervento che darà nuova vita alla ...

Come scrive varese7press.it: Sesto San Giovanni: al via i lavori per il nuovo centro di aggregazione al Giardino dei Tigli - SESTO SAN GIOVANNI, 11 aprile 2025-Sesto San Giovanni si prepara a offrire ai suoi cittadini uno spazio rinnovato e accogliente: sono infatti iniziati i lavori per la creazione del nuovo centro di ...