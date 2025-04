La strategia del Psg di Luis Enrique prima dell’Aston Villa allenamenti festa in piscina e I will survive l’Equipe

l'Equipe, dopo l'allenamento del giovedì, "lo staff di Luis Enrique ha concesso 48 ore di riposo fino a sabato pomeriggio. Non si è trattato di un premio per il vantaggio ottenuto all'andata di Champions (3-1), dato che la decisione era stata presa prima, ma di un momento di relax valutato consapevolmente da Luis Enrique e dai suoi assistenti, convinti che il recupero sia parte integrante della settimana di allenamento".Il relax del Psg tra allenamenti, feste in piscina e Gloria Gaynor"Una parte del gruppo – continua l'Equipe – ha colto l'occasione per incontrarsi nel pomeriggio per una festa in piscina organizzata da uno dei dirigenti del club. L'occasione per pensare (un po') ad altro e per trascorrere qualche ora insieme, in compagnia delle famiglie, sfidandosi a ping-pong o cantando insieme.

