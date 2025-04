Ilfattoquotidiano.it - Per rispondere ai dazi di Trump e al pensiero neoliberista, serve ‘riconfermare’ la nostra Costituzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo i disastrosi avvenimenti provocati dalpredatorio “” negli ultimi tempi, è “dovere inderogabile” di ogni cittadino dotato dicritico, porre in evidenza i limiti intrinseci della “concorrenza”, che non è mai perfetta, ma sempre monopolista e oligopolista, e finisce per considerare l’uomo come “merce”, piuttosto che come “persona”.Lo sforzo da compiere oggi, davanti allo sfacelo dell’ordine mondiale provocato da, è quello di difendere l’”uomo”, non solo singolarmente, ma anche e soprattutto come “comunità”, cioè come “Popolo”, coeso e interattivo (che vuole la pace), il quale, per difendersi dalle aggressioni degli oligarchi (che vogliono la guerra), deve poter disporre non di piccoli e inidonei eserciti, armati alla meglio, ma di un proprio “patrimonio pubblico”, in “proprietà pubblica demaniale”, e cioè “inalienabile, inusucapibile e inespropriabile, in modo da entrare direttamente, tramite i suoi rappresentanti non asserviti ai potentati economici, nella gestione dell’”economia mondiale”, con le sue “Aziende pubbliche” (illecitamente privatizzate, le quali, peraltro: non devono fare concorrenza, possono dare alti salari, non possono fallire, e, per giunta, hanno decretato il “miracolo economico italiano” degli anni sessanta) e difendersi, in virtù della inalienabilità del proprio territorio e delle proprie industrie strategiche, dagli assalti speculativi e predatori dei mercati.