Ronde Van Limburg 2025 Matteo Moschetti cerca l’affermazione nell’ardua corsa belga

Ronde Van Limburg. Quest’anno la corsa belga verrà disputata con un mese di anticipo rispetto alla scorsa edizione, conquistata da Dylan Groenewegen al termine di una volata ristretta. La gara è quindi prevista per mercoledì 16 aprile con un percorso molto simile agli anni precedenti che unirà nuovamente le due città di Hasselt e Tongeren.La corsa partirà proprio da Hasselt e dopo pochi chilometri i corridori dovranno già affrontare il primo dei nove muri previsti, quello di Glinberg. Da qui partirà un breve circuito con la doppia ripetizione del settore in pavé di Maastrichterallee e della salita di Keiberg che anticiperanno il primo passaggio sulla linea del traguardo.Tre saranno i giri nel circuito finale con gli strappi di Kolmontberg e Zammelenberg che saranno decisivi per la vittoria. Oasport.it - Ronde Van Limburg 2025: Matteo Moschetti cerca l’affermazione nell’ardua corsa belga Leggi su Oasport.it Ritorna il classico appuntamento con laVan. Quest’anno laverrà disputata con un mese di anticipo rispetto alla sedizione, conquistata da Dylan Groenewegen al termine di una volata ristretta. La gara è quindi prevista per mercoledì 16 aprile con un percorso molto simile agli anni precedenti che unirà nuovamente le due città di Hasselt e Tongeren.Lapartirà proprio da Hasselt e dopo pochi chilometri i corridori dovranno già affrontare il primo dei nove muri previsti, quello di Glinberg. Da qui partirà un breve circuito con la doppia ripetizione del settore in pavé di Maastrichterallee e della salita di Keiberg che anticiperanno il primo passaggio sulla linea del traguardo.Tre saranno i giri nel circuito finale con gli strappi di Kolmontberg e Zammelenberg che saranno decisivi per la vittoria.

Potrebbe interessarti anche:

Jean-Claude Van Damme nei guai, l’attore accusato di traffico sessuale: “Ha avuto 5 modelle in regalo”

Aperta un'indagine in Romania contro l'attore di Lionheart, il quale avrebbe ricevuto "in regalo" cinque modelle romene durante la sua partecipazione al Festival di Cannes. Il suo agente nega ...

LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Van der Poel festeggia il tris. Pogacar 2° dopo una caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Van der Poel entra nel velodromo. 16.55 Van der Poel supera gli ultimi 300 metri in pavé e inizia l’ultimo chilometro! 16.24 Vermeersch, Van Aert e ...

A Monza arrivano le ronde "senza armi e violenti": così qualcuno vuole rendere la città più sicura

A Monza arrivano le ronde: “tutte nella legalità, senza armi, senza violenti e senza sostituirsi alle forze dell’ordine”. Questo si legge nel messaggio che promuove l’iniziativa e che domenica 26 ...

Ronde van Limburg 2025, la startlist provvisoria. Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (14 – 20 Aprile). Calendario e Orario corse della settimana (14 – 20 Aprile). Parigi-Roubaix 2025, la Gendarmeria attende denunce per procedere contro chi ha lanciato la borraccia in faccia a Van der Poel - Nessun commento dagli organizzatori. Ronde van Limburg 2025, il percorso (Altimetria e Planimetria). Il calendario delle classiche sul pavé 2025. Ne parlano su altre fonti

Nota di sporza.be: Jouw gids voor de Ronde van Limburg: sprintduel tussen Girmay en Groves is live te volgen bij Sporza - Door het oponthoud werd Dylan Groenewegen geen strobreed in de weg gelegd en spurtte hij oppermachtig naar de zege. De Nederlandse sprinter kon zo voor het eerst in 5 maanden nog eens winnen. Maurice ...

Scrive nieuwsblad.be: Deelnemers Ronde van Limburg 2025: Welke sprinter kan de Limburgse heuvels bedwingen? - Wie verschijnt er op 16 april aan de start van de Ronde van Limburg? De organisatoren mikken met hun nieuwe datum op een startlijst vol toppers. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een ...

Nota di msn.com: Ronde van Limburg 2025, il percorso (Altimetria e Planimetria) - Alcune novità nel percorso della Ronde van Limburg 2025. Anticipata di un mese rispetto allo scorso anno, la corsa belga si svolgerà mercoledì 16 aprile e proporrà un tracciato di 176,8 ...