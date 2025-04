Caso scommesse la proposta del ministro Abodi Fuori dalla Nazionale tutti i giocatori coinvolti

Abodi, a proposito del Caso scommesse, che coinvolge dodici giocatori ed ex giocatori della Serie A. In un’intervista al Messaggero, il ministro dello Sport propone di lasciare Fuori dalla Nazionale chi ha scommesso illegalmente ed è finito coinvolto nell’inchiesta della procura di Milano. «La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo», sostiene Abodi.Le parole di Abodi sulla NazionaleIl ministro spiega di non essere d’accordo con chi si dice pronto a tutto pur di vincere. Leggi su Open.online Stanno facendo discutere le parole di Andrea, a proposito del, che coinvolge dodicied exdella Serie A. In un’intervista al Messaggero, ildello Sport propone di lasciarechi ha scommesso illegalmente ed è finito coinvolto nell’inchiesta della procura di Milano. «La maglia azzurra dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione income un premio a tutto tondo», sostiene.Le parole disullaIlspiega di non essere d’accordo con chi si dice pronto a tutto pur di vincere.

