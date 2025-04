Serie D la stangata sulla Zenith penalizzata di 15 punti ultimo posto in classifica

Zenith. Il tribunale federale nazionale ha infatti inflitto alla società pratese ben 15 punti di penalizzazione per il "caso Tempestini". Inibizione per Carmine Valentini, Giuliano Genchi e Alessandro Camuso, e cinque turni di squalifica per il difensore Samuele Tempestini. Dopo questa decisione, nei confronti della quale gli amaranto faranno ricorso in secondo grado, la formazione allenata da Simone Settesoldi scivola in fondo alla classifica del girone D di Serie D con un bottino di 21 punti. A meno di una riduzione della penalizzazione, anche l'obiettivo playout diventa complicatissimo per la Zenith. Il comunicato Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – per il sig. Sport.quotidiano.net - Serie D, la stangata sulla Zenith: penalizzata di 15 punti, ultimo posto in classifica Leggi su Sport.quotidiano.net Prato, 15 aprile 2025 – L'incubo è diventato realtà per la. Il tribunale federale nazionale ha infatti inflitto alla società pratese ben 15di penalizzazione per il "caso Tempestini". Inibizione per Carmine Valentini, Giuliano Genchi e Alessandro Camuso, e cinque turni di squalifica per il difensore Samuele Tempestini. Dopo questa decisione, nei confronti della quale gli amaranto faranno ricorso in secondo grado, la formazione allenata da Simone Settesoldi scivola in fondo alladel girone D diD con un bottino di 21. A meno di una riduzione della penalizzazione, anche l'obiettivo playout diventa complicatissimo per la. Il comunicato Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – per il sig.

Potrebbe interessarti anche:

Stangata per Donnarumma, futuro al PSG in bilico: Serie A alla finestra

Donnarumma è arrivato a un clamoroso addio al PSG: dalla Francia rivelano il futuro del portiere dell’Italia, che potrebbe fare ritorno in Serie A. Sono tempi difficili per Gianluigi Donnarumma, che ...

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 ...

Mercato, gli affari ufficiali: tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A

Nuovo anno e nuova sessione di calciomercato. Parte giovedì 2 gennaio 2025 la finestra invernale durante la quale le squadre potranno comprare...

Serie D, la stangata sulla Zenith: penalizzata di 15 punti, ultimo posto in classifica. Serie D, Zenith che stangata: penalizzazione di 15 punti per il tesseramento irregolare di Tempestini. Stangata sulla Zenith: 15 punti di penalizzazione la fanno scivolare all'ultimo posto in classifica. Zenith, la penalizzazione sarà decisa martedì. Serie D, gir. D. Cade in casa la Pistoiese: colpaccio Zenith Prato. Serie D, gir. D. FC Pistoiese - Zenith Prato: le formazioni ufficiali. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta sportpiacenza.it: Serie D Girone D - Lo Zenith Prato penalizzato: -15 in classifica. Il Fiorenzuola torna (quasi) in gioco, il Piacenza così è salvo - Confermate le anticipazioni della vigilia, la Sezione Disciplinare della LND piazza un -15 ai toscani per il "caso Tempestini" e riscrive tutta la classifica in coda. A oggi non ci sarebbero nemmeno i ...

Riporta pistoiasport.com: Serie D, il tabellino di Pistoiese-Zenith Prato 0-1 - Formazioni e aggiornamenti della sfida tra Pistoiese e Zenith Prato, valida per la trentunesima giornata del Girone D di Serie D IL TABELLINO DI PISTOIESE-ZENITH PRATO 0-1 PISTOIESE (4-4-2): Cecchini; ...

Nota di msn.com: Serie D, sconfitta a tavolino per la Zenith Prato: il giudice accoglie il ricorso modenese - E concludendo nella nota che il giocatore in questione “non tesserato per la società Zenith Prato”: una frase ... la stagione del debutto in Serie D. Il problema individuato dal giudice ...