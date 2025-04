Via al piano per il potenziamento dei Centri per impiego tra nuove sedi formazione e opportunità

piano di potenziamento dei Centri per l’impiego con l’obiettivo primario “di avviare con giovani e cittadini una nuova stagione di confronto e collaborazione per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca. Ilpescara.it - Via al piano per il potenziamento dei Centri per l'impiego tra nuove sedi, formazione e opportunità Leggi su Ilpescara.it Via aldideiper l’con l’obiettivo primario “di avviare con giovani e cittadini una nuova stagione di confronto e collaborazione per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Potrebbe interessarti anche:

Viali delle Regine, al via il piano di potenziamento dell'illuminazione pubblica

Con un intervento di ammodernamento e di adeguamento tecnologico sostenibile, i viali delle Regine a Rimini si rifanno il look, coniugando rispetto dell'ambiente e qualità urbana. Sono queste le ...

Sicurezza negli ospedali, il piano del Fornaroli di Magenta: potenziamento delle telecamere e i controlli agli accessi

Magenta (Milano), 26 gennaio 2025 – Nuove telecamere, servizio di guardiania rafforzata e messa in sicurezza degli accessi esterni al fine di rendere difficili le intrusioni abusive: sono questi i ...

Cure palliative, verso il potenziamento con il piano triennale 2024-26

Dopo l’approvazione in Giunta a fine 2024 prende forma il potenziamento delle cure palliative in età adulta e pediatrica, attraverso il Piano per il triennio 2024-2026, licenziato dal governo ...

Via al piano per il potenziamento dei Centri per l'impiego tra nuove sedi, formazione e opportunità. POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO: TAGLIERI E ALESSANDRINI, "PIANO GIA' VECCHIO E IN RITARDO". Nuovi Centri per l’Impiego in Abruzzo: parte il piano di potenziamento. VIDEO-FOTO/ LA REGIONE ANNUNCIA IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO...A TERAMO LA SEDE E' ANCORA VUOTA IN VIA SCARSELLI. LAVORO: NUOVI CENTRI PER L'IMPIEGO IN ABRUZZO. MAGNACCA, "PIANO POTENZIAMENTO DA 25 MLN". Il Centro per l'impiego va sotto i ferri. Ne parlano su altre fonti

Riporta firstonline.info: Areti: al via piano da 10 milioni di euro per l’illuminazione pubblica di Roma - Previsti interventi di ammodernamento e potenziamento della rete, dal centro alla periferia. Potenziamento illuminazione stradale con raddoppio delle lampade sui Lungotevere. Più luce in 17 stazioni m ...

Secondo msn.com: Nuovo centro per l’impiego lungo la via Emilia - Un investimento di più di un milione e mezzo di euro, 13 postazioni e due sale per riunioni e corsi: sono i numeri del nuovo Centro per l’impiego del distretto Savena-Idice in corso di realizzazione i ...

msn.com comunica: Areti, al via piano da 10 milioni per l'illuminazione di Roma - Al via il piano da 10 milioni di euro per l'illuminazione pubblica di Roma.