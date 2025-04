AD AVON IN USA IL BIG APPLE CONCERTO DEL COMPOSITORE TIZIANO BEDETTI E UN’ALTRA SUA OPERA A BUENOS AIRES

AVON, città situata nella contea di Hendricks dello Stato dell’Indiana negli USA, verrà eseguito, in prima americana, il Big APPLE CONCERTO per clarinetto e orchestra del COMPOSITORE italiano TIZIANO BEDETTI. Gli interpreti saranno la Hendricks Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Amy Eggleston, in un organico che prevede circa settanta Professori d’Orchestra.https://www.hendrickssymphony.org/Il CONCERTO si svolgerà presso Hendricks Live!, il Performing & Fine Arts Center di AVON. Il titolo dei due concerti sarà: APPLE to Oranges Concert e vedrà eseguite inoltre la Suite da L’Amore delle Tre Melarance di Sergej Prokofiev e Sotto l’Albero delle Mele di Josef Suk. Laprimapagina.it - AD AVON, IN USA, IL BIG APPLE CONCERTO DEL COMPOSITORE TIZIANO BEDETTI, E UN’ALTRA SUA OPERA A BUENOS AIRES Leggi su Laprimapagina.it Hendricks Symphony OrchestraIl 25 aprile, alle ore 19.30 e il 27 aprile, alle ore 15.00, presso il Performing & Fine Arts Center di, città situata nella contea di Hendricks dello Stato dell’Indiana negli USA, verrà eseguito, in prima americana, il Bigper clarinetto e orchestra delitaliano. Gli interpreti saranno la Hendricks Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Amy Eggleston, in un organico che prevede circa settanta Professori d’Orchestra.https://www.hendrickssymphony.org/Ilsi svolgerà presso Hendricks Live!, il Performing & Fine Arts Center di. Il titolo dei due concerti sarà:to Oranges Concert e vedrà eseguite inoltre la Suite da L’Amore delle Tre Melarance di Sergej Prokofiev e Sotto l’Albero delle Mele di Josef Suk.

Potrebbe interessarti anche:

Ucraina, Zelensky: “Ora Usa convincano Mosca ad accettare tregua”

Gli Stati Uniti “devono convincere” ora la Russia ad accettare la proposta della tregua. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito all’incontro tra alti funzionari ...

Colloqui Usa-Russia, ad Istanbul dialoghi durati oltre 5 ore, no a istituzione Tribunale per crimine di aggressione contro l’Ucraina

Dopo 5 ore di colloqui, si è concluso il vertice tra la delegazione statunitense e russa. Sul tavolo interessi bancari e Tribunale internazionale per i crimini di aggressione A Istanbul si è ...

Zelensky, 'ora gli Usa convincano Mosca ad accettare la tregua'

Gli Usa devono "convincere" la Russia ad accettare il cessate il fuoco. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i colloqui in Arabia Saudita, aggiungendo che Washington ora "capisce ...

tiziano bedetti: concerti negli usa e in argentina per il big apple concerto e l’aria amor empio tiranno. Perché il talco ha mandato Avon in bancarotta. Avon fallisce dopo le accuse sul talco cancerogeno, istanza presentata negli Usa per far fronte ai debiti. Avon dichiara bancarotta dopo le cause legali sui prodotti a base di talco. Sci alpino, SuperG femminile di Kvitfjell: Brignone vince davanti a Gut Behrami, terza Goggia - Brignone vince il SuperG davanti a Gut Behrami. Re Carlo compra una nuova casa da 3 milioni accanto alla villa di Camilla: ecco Old Mill House. Ne parlano su altre fonti

politicamentecorretto.com riferisce: AD AVON, NEGLI STATI UNITI, L’ESECUZIONE DEL BIG APPLE CONCERTO DEL COMPOSITORE TIZIANO BEDETTI, E UN’ALTRA SUA OPERA A BUENOS AIRES - politicamentecorretto.com - AD AVON, NEGLI STATI UNITI, L’ESECUZIONE DEL BIG APPLE CONCERTO DEL COMPOSITORE TIZIANO BEDETTI, E UN’ALTRA SUA OPERA A BUENOS AIRES ...