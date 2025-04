Napolipiu.com - Mazzocchi: «Che emozione la standing ovation, ma ora testa al nostro percorso»

Leggi su Napolipiu.com

: «Chela, ma oraal»">Un ritorno da protagonista per Pasquale, autore di una prestazione solida e generosa nel 3-0 con cui il Napoli ha superato l’Empoli al Maradona. Intervistato in esclusiva da Radio Crc, l’esterno azzurro ha raccontato emozioni, sensazioni e obiettivi in vista del finale di stagione.«Mi sono goduto la, anche se non del tutto – ha dichiarato – perché ero concentrato sulla gara. Era una partita importante, ci servivano i tre punti. Penso che stasera sia andata bene, anche se alla fine ho dovuto lasciare il campo per i crampi. Sono comunque uscito contento, sia per la prestazione che per l’applauso della mia gente».Determinato nei duelli,ha chiuso il match senza perdere un solo contrasto: «Sono fiero ed orgoglioso di questo dato.