Pro Ben si conclude a San Pietro a Majella con il Premio ad Arbore e la musica di Telesforo

concluderà con la partecipazione di Renzo Arbore e Gegè Telesforo la due giorni dedicata alla voce cantata che ha segnato l'avvio del progetto Pro-Ben al Conservatorio San Pietro a Majella.Mercoledì 16 aprile l'iniziativa promossa dal Ministero dell'Università e Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti proporrà un fitto calendario di eventi.A partire dalle 9.30 la sala Martucci ospiterà una serie di incontri che analizzeranno l'uso della voce come strumento musicale, mettendo in connessione l'aspetto artistico con la foniatria e la logopedia.Tra gli appuntamenti di maggiore interesse quello che evocherà la lezione vocale di Roberto De Simone nella sua opera più iconica: "La gatta Cenerentola: un personaggio, quattro vocalità" sarà infatti il tema sul quale interverranno Fausta Vetere, Valeria Baiano, Marina Bruno e Maria Grazia Schiavo, le quattro cantanti che negli anni hanno dato voce a Cenerentola.

