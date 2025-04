Musica The Zen Circus appuntamento live a Napoli il 28 dicembre al Duel club

Circus, la band pisana fautrice di innovazione e ribellione nella Musica indie-rock italiana ed emblema della scena indipendente del Paese grazie a una discografia di 12 album e oltre 20 anni di carriera, ritorna sulla scena live dopo un periodo di pausa, durato due anni, con l’annuncio del The Zen Circus Tour 2025. Il ritorno della band svela anche l’ingresso di Carosello Records come nuova discografica del progetto. Dopo lo sviluppo dei rispettivi progetti solisti, la band composta da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano ‘Ufo’ Schiavelli torna a suonare dal vivo in 10 appuntamenti in tutta Italia, organizzati da Locusta. Ecco le date: 28 novembre – Hall – Padova, 3 dicembre – Alcatraz – Milano, 4 dicembre – Ogr Torino – Torino, 5 dicembre – Teatro Cartiere Carrara – Firenze, 11 dicembre – Atlantico – Roma, 12 dicembre – Estragon – Bologna, 26 dicembre – Eremo – Molfetta (Ba), 27 dicembre – Mamamia – Senigallia (An), 28 dicembre – Duel – Napoli, 29 dicembre – Urbano – Perugia. Leggi su Ildenaro.it The Zen, la band pisana fautrice di innovazione e ribellione nellaindie-rock italiana ed emblema della scena indipendente del Paese grazie a una discografia di 12 album e oltre 20 anni di carriera, ritorna sulla scenadopo un periodo di pausa, durato due anni, con l’annuncio del The ZenTour 2025. Il ritorno della band svela anche l’ingresso di Carosello Records come nuova discografica del progetto. Dopo lo sviluppo dei rispettivi progetti solisti, la band composta da Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano ‘Ufo’ Schiavelli torna a suonare dal vivo in 10 appuntamenti in tutta Italia, organizzati da Locusta. Ecco le date: 28 novembre – Hall – Padova, 3– Alcatraz – Milano, 4– Ogr Torino – Torino, 5– Teatro Cartiere Carrara – Firenze, 11– Atlantico – Roma, 12– Estragon – Bologna, 26– Eremo – Molfetta (Ba), 27– Mamamia – Senigallia (An), 28, 29– Urbano – Perugia.

Potrebbe interessarti anche:

Musica, anche l'inverno sarà "caldo": The Zen Circus all'Urban

L'estate live dell'Umbria è già molto calda. Attesi, nei vari festival che dalla primavera a tutta l'estate, animeranno la regione, i migliori nomi della scena italiane attuale, con alcuni big a ...

Pompei rinasce con la musica: dal 27 giugno torna la rassegna “Beats of Pompeii” tra grandi nomi internazionali e italiani

di Alessandra Del Prete La musica torna a risuonare tra le pietre millenarie dell’Anfiteatro di Pompei, uno dei luoghi più evocativi al mondo, simbolo di un connubio perfetto tra patrimonio storico ...

Sequoie Music Park 2025: un mese di stelle della musica illumina l’estate bolognese

Dopo il successo della scorsa edizione, il Sequoie Music Park è pronto a infiammare nuovamente l’estate bolognese. Nella suggestiva cornice del Parco delle Caserme Rosse, dal 17 giugno al 20 luglio, ...

Musica, The Zen Circus: appuntamento live a Napoli il 28 dicembre al Duel club. Musica, anche l'inverno sarà "caldo": The Zen Circus all'Urban. The Zen Circus ritorna sulla scena live dopo un periodo di pausa. The Zen Circus in concerto alle OGR Torino. Appino scende nell’arena. Il leader dei Zen Circus in concerto a ’Rimini in musica’. Il frontman dei The Zen Circus, Appino, al San Francesco al Prato. Ne parlano su altre fonti

Scrive mentelocale.it: Zen Circus in concerto a Ogr - The Zen Circus, la band pisana fautrice di innovazione e ribellione nella musica indie-rock italiana ed emblema della scena indipendente del Paese grazie a una discografia di 12 album e oltre 20 anni ...

sentireascoltare.com comunica: The Zen Circus annunciano il ritorno dal vivo con un nuovo tour dopo due anni di assenza - Dopo due anni di silenzio, The Zen Circus tornano in tour con dieci date e una nuova etichetta: il 2025 è l’anno della ripartenza.

Si apprende da mentelocale.it: The Zen Circus in concerto alle OGR Torino - Il 4 dicembre 2025 le OGR Torino accoglieranno il ritorno sul palco di una delle formazioni più rappresentative dell’indie-rock italiano: tornano dal vivo THE ZEN CIRCUS, protagonisti di un concerto ...