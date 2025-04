Campania in allerta meteo forti venti e mare agitato domani escluse alcune zone

Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato, valido dalle 12 alle 23.59 di domani, mercoledì 16 aprile su tutto il territorio ad esclusione delle seguenti zone di allerta: 2 (Alto Volturno e Matese); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 7 (Tanagro). Lo si legge in una nota della Protezione civile regionale. "Si prevedono forti dai quadranti meridionali, con locali raffiche. mare tendente ad agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate. Il bollettino evidenzia assenza di criticità idrogeologica da temporali ed è per questo "verde". Si ricorda che l'allerta per vento forte e mare agitato non è associata ad alcun codice colore", si legge nella nota.

