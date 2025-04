Slow Food Como accorpa Lecco e cambia presidente

Slow Food Como negli anni 2025-2029, con l'illustrazione dei programmi in sviluppo sul territorio. In occasione dell'Assemblea annuale e con la prevista scadenza delle. Si è svolta questa mattina al Crotto del Sergente la conferenza stampa per la presentazione delle nuove cariche della Condotta negli anni 2025-2029, con l'illustrazione dei programmi in sviluppo sul territorio. In occasione dell'Assemblea annuale e con la prevista scadenza delle.

Come scrive comozero.it: Cambio al vertice: Slow Food unisce sempre più Como e Lecco nel segno del cibo tipico di lago e territorio - Le province restano divise, ma l’unione più stretta tra Como e Lecco parte anche dalla tavola e dalle specialità tipiche del territorio. Concetti che saranno declinati nel dettaglio il prossimo marted ...

Come scrive primacomo.it: Slow Food e Fai insieme per due giornate da gustare - “Slow Food Como” organizza un aperitivo degustazione “raccontato” e una “merenda in compagnia”, per sabato 22 marzo e domenica 23 marzo alla basilica e Istituto San Carpoforo di Como. L’iniziativa, ...