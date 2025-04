Cultweb.it - Cosa sta succedendo ad Harvard e perché Trump ha congelato i fondi alla nota università americana?

Una frattura profonda si è aperta tra la prestigiosadie l’amministrazione, che ha deciso di congelare oltre 2,2 miliardi di dollari in finanziamenti pluriennali e 60 milioni in contratti federali. Il motivo? Il rifiuto dell’ateneo di accogliere una serie di richieste politiche imposte dal governo.La lettera inviata dtask force federale imponeva adcambi radicali, tra cui l’eliminazione dei programmi su diversità, equità e inclusione (DEI), divieto di indossare maschere durante le proteste (chiaro riferimento alle manifestazioni pro-Palestina) e il ritiro del riconoscimento ufficiale a club o gruppi studenteschi considerati in contrasto con le politiche federali. La Casa Bianca ha anche preteso checollaborasse pienamente con il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale in materia di immigrazione e con i regolatori federali per garantire una “piena conformità“.