Ponte di Pasqua ecco quali sono i giorni e gli orari da bollino rosso per strade e autostrade

Ildi2025 è ormai alle porte e, con diversidi pausa a disposizione per molti italiani, si prevede un aumento significativo del traffico sulle principalie autodel Paese. La Polizia di Stato ha diffuso un nuovo comunicato che segnala ie gliin cui è consigliabile evitare di mettersi alla guida, per non rischiare di restare imbottigliati in lunghi rallentamenti.Il primo picco di traffico è atteso già da mercoledì 16 aprile, nel primo pomeriggio, quando numerose famiglie approfitteranno della chiusura delle scuole per partire in anticipo verso le mete di vacanza. La situazione rimarrà critica anche giovedì 17 aprile, soprattutto nel tardo pomeriggio, e nelle mattinate di venerdì 18 e sabato 19, con un flusso continuo verso le località turistiche e le città d’arte.