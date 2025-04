Atletica annunciati altri quattro Campioni Olimpici per il Golden Gala a Roma

Golden Gala, la tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo l’annuncio di due grandi sfide tra 5000 metri femminili (Nadia Battocletti contro Beatrice Chebet) e salto in lungo maschile (Mattia Furlani vs Miltiadis Tentoglou), oggi è stata comunicata la presenza di altri quattro big del panorama internazionale per l’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea.La discobola statunitense Valarie Allman, Campionessa Olimpica a Tokyo e Parigi e fresca di un notevole 73.52 a Ramona (quinta all-time, non si lanciava così lontano dal 1989), debutterà nella Capitale dopo il trionfo ottenuto nel 2023 a Firenze. Il neozelandese Hamish Kerr, Campione Olimpico a Parigi 2024, renderà memorabile la gara di salto in alto alla sua seconda apparizione al Golden Gala dopo la quarta piazza di due anni fa. Oasport.it - Atletica, annunciati altri quattro Campioni Olimpici per il Golden Gala a Roma Leggi su Oasport.it Si inizia a delineare la start list del, la tappa della Diamond League che andrà in scena il prossimo 6 giugno allo Stadio Olimpico di. Dopo l’annuncio di due grandi sfide tra 5000 metri femminili (Nadia Battocletti contro Beatrice Chebet) e salto in lungo maschile (Mattia Furlani vs Miltiadis Tentoglou), oggi è stata comunicata la presenza dibig del panorama internazionale per l’evento intitolato alla memoria di Pietro Mennea.La discobola statunitense Valarie Allman, Campionessa Olimpica a Tokyo e Parigi e fresca di un notevole 73.52 a Ramona (quinta all-time, non si lanciava così lontano dal 1989), debutterà nella Capitale dopo il trionfo ottenuto nel 2023 a Firenze. Il neozelandese Hamish Kerr, Campione Olimpico a Parigi 2024, renderà memorabile la gara di salto in alto alla sua seconda apparizione aldopo la quarta piazza di due anni fa.

