"Ha fatto piangere delle persone". Omicidio Paganelli, chi è davvero il criminalista Davide Barzan

Il caso di Pierina, pensionata uccisa con 29 coltellate nel garage di casa a Rimini, continua a far discutere. Tra i protagonisti della vicenda ci sono Loris Bianchi, sua sorella Manuela (moglie del figlio di Pierina), il loro vicino Louis Dassilva (amante di Manuela) e la moglie di quest’ultimo, Valeria Bartolucci. Proprio Bartolucci ha rilasciato dichiarazioni scioccanti a Le Iene, accusando– oggi consulente legale di Loris e Manuela – di essersi finto avvocato. Secondo Bartolucci,e l’investigatore privato Ezio Denti avrebbero anche proposto a Dassilva di confessare l’pur essendo innocente, per poi trovare un tossicodipendente disposto ad assumersi la colpa in cambio di 5.000 euro.Intervistato da Gaston Zama,ha ammesso di non essere iscritto all’albo, pur avendo studiato diritto.