La Turchia vuole aumentare la sua influenza in Africa

Turchia vuole aumentare la sua influenza in Africa. Secondo gli analisti, la Turchia sta mediando nei conflitti e sta costruendo partnership militari con i paesi Africani. La Turchia vuole aumentare la sua influenza in Africa La Turchia sta cercando di aumentare la propria influenza in Africa. Secondo diversi analisti, la Turchia sta mediando nei . Periodicodaily.com - La Turchia vuole aumentare la sua influenza in Africa Leggi su Periodicodaily.com Lala suain. Secondo gli analisti, lasta mediando nei conflitti e sta costruendo partnership militari con i paesini. Lala suainLasta cercando dila propriain. Secondo diversi analisti, lasta mediando nei .

Potrebbe interessarti anche:

Il nuovo governo della Germania vuole cambiare la Costituzione per aumentare la spesa militare

I due partiti che formeranno il prossimo governo della Germania hanno reso nora l’intenzione di mettere mano alla Costituzione attraverso un piano per allentare le leggi che vietano al Paese di ...

L’Unahotels vuole il riscatto in Bcl. In Turchia bisogna blindare la difesa

Izmir che un tempo fu Smirne, distrutta dai Persiani e poi rifondata da Alessandro Magno nel 333 avanti Cristo, prima della conquista romana avvenuta duecento anni dopo: in questa città ricca di ...

Trump firma due decreti per favorire i disboscamenti: vuole aumentare la produzione di legna ed evitare di importarla

Il Presidente americano Donald Trump ha varato due ordini esecutivi che puntano a incrementare la produzione di legname proveniente dalle foreste statunitensi e da altri terreni pubblici. La firma è ...

La Turchia vuole aumentare l'export di olio di oliva a 1,5 miliardi di dollari. ANKARA VUOLE LA LUNA. Erdogan mette le mani sulla Siria. Vuole aumentare la pressione sui curdi al nord e far crescere il peso…. Cosa vuole Erdogan in Siria? La partita doppia del leader turco (che dovrà trattare con gli Usa). La Turchia verso i Brics: Ankara ponte tra Oriente e Occidente. La Turchia chiede formalmente di entrare nei Brics, è il primo Paese della Nato a farlo. Ne parlano su altre fonti