Napoli ospita il Saie Lab: approfondimento sul restauro degli edifici storici.

Secondo l’osservatorio della fiera edile e di progettazione, in collaborazione con Nomisma, il settore delle costruzioni in Emilia-Romagna “si conferma in buona salute”. Nel 2024 il 44% delle imprese sondate ha mantenuto un fatturato stabile nell’ultimo trimestre, mentre il 12% ha registrato una crescita dei ricavi. Appaiono buone le previsioni per il 2025: il 44% delle aziende, di nuovo, prevede un aumento del fatturato, in linea con lo scenario nazionale (45%). Dunque, se quattro imprese su 10 prevedono di chiudere il 2025 con un aumento dei ricavi, pesano comunque sul settore “burocrazia e carenza di personale qualificato”, in una regione che tra l’altro segna il 13% delle frane registrate in Italia (80.000 in Emilia-Romagna su 620.000 a livello nazionale). Sono i numeri che emergono oggi a Bologna a un convegno del salone (tornerà a BolognaFiere nel 2026 dopo la tappa barese quest’anno) con Fabrizio Giorgini, presidente dell’Ordine dei geologi dell’Emilia-Romagna, Daniele Ara, assessore del Comune di Bologna con delega alla sicurezza idraulica, e Riccardo Raggi, presidente del gruppo giovani di Ance Emilia-Romagna.