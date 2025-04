Lazio Roma il derby di Romagnoli e Pellegrini ampquotNun fa er pajaccioampquot ampquotMa vedi d039annatene vaampquot

derby di Roma, in Italia non ha eguali. E` una di quelle partita in cui ti. Leggi su Calciomercato.com Per spettacolo sugli spalti, atmosfera e capienza dello stadio, ildi, in Italia non ha eguali. E` una di quelle partita in cui ti.

Lazio-Roma, il derby di Romagnoli e Pellegrini: "Nun fa er pajaccio". "Ma vedi d'annatene va". Sblocca Romagnoli, risponde Soulé: il derby tra Lazio e Roma finisce 1-1. Serie A: Soulé risponde a Romagnoli, il derby Lazio-Roma finisce in parità. Lazio-Roma, pagelle: muro Svilar (7), male Dovbyk (4,5). Romagnoli (7,5) il migliore dei suoi, Zaccagni (6) a. Derby Lazio-Roma: Romagnoli e Soulé firmano il pareggio all'Olimpico. IL PROTAGONISTA | Lazio-Roma 1-1: il “Toro” Romagnoli ha visto (giallo)rosso. Ne parlano su altre fonti

