Clizia Incorvaia in tribunale sms che la incastra

Finisce inla battaglia legale trae l'ex marito Francesco Sarcina. Il cantante del gruppo rock milanese Le Vibrazioni ha denunciato l'influencer, oggi sposata con Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro e della compianta Eleonora Giorgi, scomparsa poche settimane fa), per aver pubblicato sui social foto e video con la loro figlia Nina, ancora minorenne. Una esposizione mediatica, è la tesi di Sarcina, avvenuta senza il consenso del padre. Come annunciato da Repubblica, laper questo è stata rinviata a giudizio. Secondo la pm Alessia Miele la condotta dellasarebbe avvenuta "in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall'ex coniuge Sarcina". Sotto accusa "foto e immagini e video ritraenti la figlia Nina" comparsi in almeno cinque contesti pubblicitari, "al fine di trarre profitto per sé e per altri".