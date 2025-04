Papa Francesco migliora ma non ci sarà nei riti della Settimana Santa ecco chi lo sostituirà

Papa Francesco sono in costante miglioramento, il Pontefice non prenderà parte direttamente ai riti della Settimana Santa. Lo ha reso noto questa mattina la Sala Stampa Vaticana, specificando che sarà sostituito in diverse celebrazioni da alcuni cardinali. Tra coloro che guideranno i prossimi appuntamenti religiosi figurano Domenico Calcagno, Claudio Gugerotti e Baldo Reina.Secondo l’ultimo bollettino medico, Bergoglio continua la sua convalescenza a Casa Santa Marta dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Il Papa, si legge nella nota, mostra progressi sul piano motorio, respiratorio e vocale, anche grazie alla fisioterapia. È tornato a gestire impegni lavorativi più intensi e ha ricevuto in questi giorni alcuni superiori della Curia romana, tra cui il cardinale Marcello Semeraro. Thesocialpost.it - Papa Francesco migliora ma non ci sarà nei riti della Settimana Santa: ecco chi lo sostituirà Leggi su Thesocialpost.it Anche se le condizioni di salute disono in costantemento, il Pontefice non prenderà parte direttamente ai. Lo ha reso noto questa mattina la Sala Stampa Vaticana, specificando chesostituito in diverse celebrazioni da alcuni cardinali. Tra coloro che guideranno i prossimi appuntamenti religiosi figurano Domenico Calcagno, Claudio Gugerotti e Baldo Reina.Secondo l’ultimo bollettino medico, Bergoglio continua la sua convalescenza a CasaMarta dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Il, si legge nella nota, mostra progressi sul piano motorio, respiratorio e vocale, anche grazie alla fisioterapia. È tornato a gestire impegni lavorativi più intensi e ha ricevuto in questi giorni alcuni superioriCuria romana, tra cui il cardinale Marcello Semeraro.

