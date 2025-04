Difesa e sicurezza l’Italia punta sullo spazio con oltre cento satelliti

satelliti per telecomunicazioni dedicate alla sicurezza e alla Difesa. A darne notizia è l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che ha delineato l’ambiziosa dimensione del progetto: oltre cento satelliti dovrebbero comporre il sistema, rendendo l’Italia uno degli attori principali nel settore spaziale europeo. L’obiettivo del programma, fortemente sostenuto dal ministro Adolfo Urso, è dotare il Paese di una rete indipendente e altamente tecnologica per il trasferimento sicuro di dati, fondamentale sia per scopi civili che militari. Si tratta di un’infrastruttura che dovrà garantire la resilienza delle comunicazioni, la protezione delle informazioni strategiche e la capacità di sorveglianza nei settori chiave della sicurezza nazionale. Quotidiano.net - Difesa e sicurezza, l’Italia punta sullo spazio con oltre cento satelliti Leggi su Quotidiano.net È stato ufficialmente consegnato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il piano di fattibilità relativo alla futura costellazione nazionale diper telecomunicazioni dedicate allae alla. A darne notizia è l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che ha delineato l’ambiziosa dimensione del progetto:dovrebbero comporre il sistema, rendendouno degli attori principali nel settore spaziale europeo. L’obiettivo del programma, fortemente sostenuto dal ministro Adolfo Urso, è dotare il Paese di una rete indipendente e altamente tecnologica per il trasferimento sicuro di dati, fondamentale sia per scopi civili che militari. Si tratta di un’infrastruttura che dovrà garantire la resilienza delle comunicazioni, la protezione delle informazioni strategiche e la capacità di sorveglianza nei settori chiave dellanazionale.

