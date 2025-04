Il crac di Grande Migliore tre imprenditori condannati per bancarotta fraudolenta

condannati per bancarotta fraudolenta gli imprenditori che gestivano i negozi a insegna Grande Migliore. Così ha deciso il giudice Paolo Magro, al termine dell’udienza di venerdì scorso, che ha inflitto a Giovanni Carlo, Beppe e Mario Migliore una pena pari a 2 anni e 8 mesi ciascuno per due. Palermotoday.it - Il crac di Grande Migliore, tre imprenditori condannati per bancarotta fraudolenta Leggi su Palermotoday.it pergliche gestivano i negozi a insegna. Così ha deciso il giudice Paolo Magro, al termine dell’udienza di venerdì scorso, che ha inflitto a Giovanni Carlo, Beppe e Mariouna pena pari a 2 anni e 8 mesi ciascuno per due.

Potrebbe interessarti anche:

Bayern Inter, l’esito di Parma non è il modo migliore per presentarsi all’Allianz Arena ma nemmeno per sognare in grande

di RedazioneBayern Inter, torna la Champions ma la prestazione di Parma non è il miglior modo per presentarsi all’Allianz Arena Martedì 8 Aprile torna la Champions League, l’Inter vola in ...

La settimana di Dossier: le startup più innovative di Palermo, Grande Migliore finisce all'asta

C'è chi ha deciso di recuperare vecchie tradizioni e chi punta al futuro. Persone con idee e passati diversi, ma guidate dallo stesso desiderio di riscatto, dalla stessa voglia di non essere ...

“Il caffè napoletano? Non è il migliore. I giovani universitari bevono gli specialty”. Storia di un grande torrefattore italiano

Francesco Costanzo è uno dei nomi più prestigiosi del mondo del caffè italiano. Torrefattore campano di lungo corso, ha iniziato a lavorare con l'oro nero in tenera età. Oggi vanta un record di ...

Il crac di Grande Migliore, tre imprenditori condannati per bancarotta fraudolenta. Crac Grande Migliore, condannati in Tribunale a due anni e 8 mesi i tre fratelli. Fallisce Terre Cortesi Moncaro, la più grande cantina marchigiana. La grande fuga | Il sogno della Cina di comprare il calcio europeo è tramontato. Venezia. Crack Signa, il lussuoso hotel Bauer sul Canal Grande venduto al gruppo tedesco Schoeller. Ferrara cerca il rilancio. La voglia di archiviare il sisma e i grandi crac per guardare al futuro. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Crac Grande Migliore, condannati in Tribunale a due anni e 8 mesi i tre fratelli - Il giudice Paolo Magro del tribunale di Palermo ha condannato, in abbreviato, Giovanni Carlo Migliore, Beppe Migliore e Mario Migliore a due anni e 8 mesi di reclusione ciascuno per l’accusa di ...