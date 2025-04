Giornata Mondiale della Sicurezza Il conto alla rovescia è già iniziato

Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, promossa annualmente dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), si tiene il 28 aprile con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di prevenire infortuni e malattie professionali a livello globale. Questa iniziativa sottolinea l'importanza di creare una cultura della Sicurezza che coinvolga governi, datori di lavoro e lavoratori nel promuovere ambienti di lavoro sicuri e salubri. La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro si concentrerà quest'anno sul tema "Rivoluzionare la salute e la Sicurezza sul lavoro: l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro". La campagna per la Giornata mira a far luce sul modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e la Sicurezza sul lavoro, anche attraverso l'automazione, l'uso di strumenti intelligenti per la salute e la Sicurezza sul lavoro e sistemi di monitoraggio, la "realtà estesa" e la realtà virtuale, e la gestione algoritmica del lavoro.

