Antoni Gaudí sarà beato l’architetto è venerabile Papa Francesco Virtù eroiche e servo di Dio

ha sorpreso i fedeli con un importante annuncio: durante un’udienza con il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, ha promulgato nuovi decreti che aprono la strada alla beatificazione di una figura di spicco della cultura europea. Un gesto che riconosce non solo la sua fede profonda, ma anche il valore spirituale della sua opera.Con il decreto firmato oggi, il Pontefice ha ufficialmente riconosciuto ledi questo protagonista del mondo artistico e spirituale, dichiarandolo. Si tratta di un passaggio fondamentale nell’iter verso la beatificazione, che ne certifica la vita vissuta in modo straordinariamente conforme al Vangelo.Il protagonista di questo annuncio è, geniale architetto catalano noto in tutto il mondo per la progettazione della Sagrada Família di Barcellona.