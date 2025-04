Giornata del Made in Italy Urso Puntiamo su identità e innovazione

Giornata nazionale del Made in Italy. Questa Giornata nasce per riconoscere e celebrare il talento, la visione e la tenacia di milioni di imprese e lavoratori italiani. Ogni giorno, con orgoglio, portano nel mondo prodotti straordinari, simbolo di qualità e di eccellenza del saper fare italiano, frutto di storie uniche, di creatività, passione e dedizione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione del rapporto di Federalimentare sulla Giornata del Made in Italy, dal titolo ‘Il valore dello stile italiano tra cultura e buon vivere e alimentazione', nella Sala Regina della Camera dei deputati. Liberoquotidiano.it - Giornata del Made in Italy, Urso: "Puntiamo su identità e innovazione" Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 “Questo evento fa parte delle oltre 600 iniziative organizzate in Italia e in più di 30 Paesi nel mondo per lanazionale delin. Questanasce per riconoscere e celebrare il talento, la visione e la tenacia di milioni di imprese e lavoratori italiani. Ogni giorno, con orgoglio, portano nel mondo prodotti straordinari, simbolo di qualità e di eccellenza del saper fare italiano, frutto di storie uniche, di creatività, passione e dedizione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e delin, Adolfo, intervenendo alla presentazione del rapporto di Federalimentare sulladelin, dal titolo ‘Il valore dello stile italiano tra cultura e buon vivere e alimentazione', nella Sala Regina della Camera dei deputati.

