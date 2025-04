LIVE Giro d’Abruzzo 2025 tappa di oggi in DIRETTA Zurlo passa per primo al GPM caduta per Remelli

14.11 Adesso i fuggitivi affronteranno una breve sezione pianeggiante. Mancano 10 km al traguardo volante di Ripa Teatina.14.10 Il gruppo si avvicina. Ora la distanza è di 2'34".14.08 I due fuggitivi cercano di tenere botta. Al momento il loro vantaggio è di 2'45".14.05 Mancano 61 km al traguardo.14.02 Abbiamo appena superato le due ore di corsa.14.01 Sono quindi solo due adesso i fuggitivi. Stiamo parlando di Matteo Zurlo (S.C. Padovani Polo Cherry Bank)e Diego Bracalente (Mah Bank Ballan Csb).13.58 Occhio, perché nel gruppo cade anche Masao Shimazaki (Intermarché-Wanty). Scivolata in curva per lui.13.55 Attenzione, caduta per Remelli! che chiude la traiettoria, perde il controllo e scivola con la parte sinistra della bici. Difficile che possa rientrare sui due battistrada.

Giro d'Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa per velocisti resistenti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa valida per il Giro d'Abruzzo 2025, corsa organizzata da RCS Sport tornata nel ...

Giro d'Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione d'apertura

12.13 Velocità altissima in queste prime fasi di gara nel plotone. 12.11 Gruppo ancora compatto. 12.07 Opportunità per i giovani corridori italiani che ...

Giro d'Abruzzo 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via

11.45 Mancano le stelle al via: il nome più gettonato è forse quello di Stephen Williams, vincitore della Freccia Vallone nel 2024. 11.42 Il livello (corsa ...

