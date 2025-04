Agorà il suggesitvo viaggio attraverso le piazze di Avellino

viaggio attraverso le piazze di Avellino. Diventa l’occasione per riscoprire le pagine che hanno segnato l’evoluzione del territorio e riflettere sul rapporto tra trasformazioni dello spazio urbano e società.E’ l’idea da cui nasce il volume “Agorà”, edito dalla Valle del Tempo, a cura di Antonetta Tartaglia, Gianni Festa, Cecilia Valentino, Maria Grazia Cataldi. Le piazze della città, da piazza Castello a piazza Libertà rivivono nelle pagine di don Emilio Carbone, Gianni Festa, Ugo Tomasone, Cecilia Valentino, Vega De Martini, Floriana Guerriero, Maria Grazia Cataldi, Gaetana Aufiero, Antonetta Tartaglia, Generoso Picone, Michele Zappella. Il 16 aprile, alle 17.30, “Agorà” sarà presentato al Circolo della stampa. Anteprima24.it - “Agorà”, il suggesitvo viaggio attraverso le piazze di Avellino Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiStoria e memoria, mente e cuore. E’ lungo questi binari che si snoda un suggestivoledi. Diventa l’occasione per riscoprire le pagine che hanno segnato l’evoluzione del territorio e riflettere sul rapporto tra trasformazioni dello spazio urbano e società.E’ l’idea da cui nasce il volume “”, edito dalla Valle del Tempo, a cura di Antonetta Tartaglia, Gianni Festa, Cecilia Valentino, Maria Grazia Cataldi. Ledella città, da piazza Castello a piazza Libertà rivivono nelle pagine di don Emilio Carbone, Gianni Festa, Ugo Tomasone, Cecilia Valentino, Vega De Martini, Floriana Guerriero, Maria Grazia Cataldi, Gaetana Aufiero, Antonetta Tartaglia, Generoso Picone, Michele Zappella. Il 16 aprile, alle 17.30, “” sarà presentato al Circolo della stampa.

Potrebbe interessarti anche:

Finalmente a Roma una vera trattoria giapponese. Breve viaggio dentro Kou Kou

Era ora. Giapponese, a Roma, significava quasi solamente sushi. Qualche tentativo di scimmiottare la "tendenza Izakaya" c'è, ma una era e propria trattoria (o ristorantino) di cucina familiare ben ...

Israele, viaggio nel campus universitario a pochi chilometri da Gaza

Nell'ambito di un progetto promosso dall’American Jewish Committee e dall'Associazione Italia Israele di Savona, alcuni studenti dell'Università degli Studi di Milano e di Torino hanno avuto ...

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia"

Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San ...

Storia e memoria, al Circolo della stampa la presentazione del libro "Agorà". 19 viaggi in treno, tra i paesaggi più belli del mondo, da fare una volta nella vita. In treno a Skye, un viaggio (slow) alla scoperta della parte più inesplorata dell'isola scozzese. Viaggio nell'arte alla scoperta dell'iconografia del Tempo". Nuovo suggestivo appuntamento con l’Associazione Culturale “Il Portico di Padre Brown". Aurora boreale in Irlanda: dove andare a vederla con i bambini. Storia e memoria al Circolo della stampa la presentazione del libro Agorà. Ne parlano su altre fonti