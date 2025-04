Bruciata viva dal compagno una fiaccolata per Immacolata D Anna

fiaccolata per ricordare Immacolata D'Anna, 48enne madre di quattro figli, Bruciata viva dal proprio compagno e morta dopo 4 giorni di agonia. La donna, in fin di vita, prima di essere intubata al reparto Grandi Ustionati del Cardarelli pare abbia accusato proprio il. Napolitoday.it - Bruciata viva dal compagno, una fiaccolata per Immacolata D'Anna Leggi su Napolitoday.it Si è tenuta ad Acerra unaper ricordareD', 48enne madre di quattro figli,dal proprioe morta dopo 4 giorni di agonia. La donna, in fin di vita, prima di essere intubata al reparto Grandi Ustionati del Cardarelli pare abbia accusato proprio il.

