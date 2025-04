Graduatorie terza fascia ATA solo 400mila CIAD rilasciate Gilda chiede proroga Due terzi del personale rischia di decadere

400mila le CIAD, le certificazioni internazionali di alfabetizzazione digitale, requisito di accesso obbligatorio per le Graduatorie di terza fascia ATA, rilasciate da Accredia. Il titolo deve essere ottenuto dai candidati che si sono inseriti con riserva nel 2024 entro il 30 aprile 2025.L'articolo Graduatorie terza fascia ATA, solo 400mila CIAD rilasciate. Gilda chiede proroga: "Due terzi del personale rischia di decadere"

