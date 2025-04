I lavori nella villa di Santanchè pagati da Visibilia l’imprenditore Non ho visto un soldo lei è sparita

Visibilia Srl avrebbe dovuto pagare alcune migliorie della dimora di villeggiatura nella pineta della Versiliana a Marina di Pietrasanta donata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè al figlio Lorenzo Mazzaro nel 2014. La villa sarebbe stata ristrutturata, secondo Il Fatto Quotidiano che ha pubblicato la notizia, con una lunga lista di abusi edilizi che sono valsi una rivalutazione a quasi 4 milioni. In particolare la senatrice, secondo il quotidiano, avrebbe scaricato oltre 130mila euro sulla Srl poi fallita e da oggi a processo per i falsi in bilancio che la Procura di Milano le contesta nei rendiconti dal 2016 al 2020. "Non ho più visto un soldo, lei è sparita”. “Non siamo stati pagati. I lavori superavano i 250mila euro. Avevamo un accordo per cui una parte era 'cambio merce': Visibilia ci doveva fare pubblicità su 'Ville e Giardini', ma una parte era da pagare. Lanazione.it - “I lavori nella villa di Santanchè pagati da Visibilia”, l’imprenditore: “Non ho visto un soldo, lei è sparita” Leggi su Lanazione.it Marina di Pietrasanta (Lucca), 15 aprile 2025 –Srl avrebbe dovuto pagare alcune migliorie della dimora di villeggiaturapineta della Versiliana a Marina di Pietrasanta donata dalla ministra del Turismo Danielaal figlio Lorenzo Mazzaro nel 2014. Lasarebbe stata ristrutturata, secondo Il Fatto Quotidiano che ha pubblicato la notizia, con una lunga lista di abusi edilizi che sono valsi una rivalutazione a quasi 4 milioni. In particolare la senatrice, secondo il quotidiano, avrebbe scaricato oltre 130mila euro sulla Srl poi fallita e da oggi a processo per i falsi in bilancio che la Procura di Milano le contesta nei rendiconti dal 2016 al 2020. "Non ho piùun, lei è”. “Non siamo stati. Isuperavano i 250mila euro. Avevamo un accordo per cui una parte era 'cambio merce':ci doveva fare pubblicità su 'Ville e Giardini', ma una parte era da pagare.

Potrebbe interessarti anche:

Così Daniela Santanchè voleva far pagare a Visibilia i lavori della sua villa: «Mi deve ancora soldi, una faccia tosta incredibile»

Daniela Santanchè voleva far pagare a Visibilia i tre quarti dei lavori nella villa a Marina di Pietrasanta del figlio Lorenzo Mazzaro. Lo scrive Il Fatto Quotidiano, precisando che servivano 145 ...

Villa Haggiconsta: al via i lavori per gli asili “provvisori”

TRIESTE - Sono iniziati i lavori per l'installazione dei prefabbricati che diventeranno asilo nido d'infanzia temporaneo nel piazzale antistante la Villa Haggiconsta. I lavori avranno un costo ...

Più dignità al pronto soccorso di Villa Sofia: al via i lavori per realizzare box dedicati ai pazienti in barella

Il commissario straordinario dell’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara, ha effettuato un sopralluogo nell’area del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Si tratta ...

“I lavori nella villa di Santanchè pagati da Visibilia”, l’imprenditore: “Non ho visto un soldo, lei è sparita”. Così Daniela Santanchè voleva far pagare a Visibilia i lavori della sua villa: «Mi deve ancora soldi, una faccia tosta incredibile. Santanché-Visibilia, il tribunale ai pm: “Riscrivere accuse”. Il caso dei lavori sulla villa al mare. Così Daniela Santanchè voleva far pagare a Visibilia i lavori della sua villa: «Mi deve ancora soldi, una faccia tosta incredibile». Daniela Santanchè ipoteca la villa in Versilia per i debiti di Visibilia. Daniela Santanchè, i lavori nella villa del figlio e i conti di Visibilia: “Mai pagati. Una faccia tosta mai vista”. Ne parlano su altre fonti