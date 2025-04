Orrore in Italia muore a soli 7 anni mentre sta tornando a casa scatta la caccia all’uomo

Italia, dove una bambina è stata investita da un’auto pirata proprio all’uscita da scuola. L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 14 aprile, poco dopo mezzogiorno, e ha coinvolto una piccola di appena 7 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale, ora impegnata nella ricerca del conducente in fuga.Secondo quanto ricostruito finora, l’investimento è avvenuto all’improvviso, mentre la bambina stava tornando a casa. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha segnalato che i soccorsi sono stati attivati intorno alle 12:52, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e un’automedica. Anche la polizia è intervenuta immediatamente per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini.Il fatto si è verificato in Via Donizetti a Villanterio, un comune in provincia di Pavia. Thesocialpost.it - Orrore in Italia, muore a soli 7 anni mentre sta tornando a casa: scatta la caccia all’uomo Leggi su Thesocialpost.it Un’altra drammatica vicenda si è consumata in, dove una bambina è stata investita da un’auto pirata proprio all’uscita da scuola. L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 14 aprile, poco dopo mezzogiorno, e ha coinvolto una piccola di appena 7. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia stradale, ora impegnata nella ricerca del conducente in fuga.Secondo quanto ricostruito finora, l’investimento è avvenuto all’improvviso,la bambina stava. L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha segnalato che i soccorsi sono stati attivati intorno alle 12:52, con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e un’automedica. Anche la polizia è intervenuta immediatamente per raccogliere le prime testimonianze e avviare le indagini.Il fatto si è verificato in Via Donizetti a Villanterio, un comune in provincia di Pavia.

Potrebbe interessarti anche:

Arresti e indagati per pedopornografia in Italia, polizia scopre Wikipedo e KidFlix: orrore nel dark web

1.400 persone identificate a livello mondiale per reati di pedopornografia. Scoperte le piattaforme del dark web Wikipedo e KidFlix. In Italia 4 arresti e 11 denunce a piede libero

Tragedia in Italia, Beatrice muore a soli 28 anni mentre raccoglie asparagi: era mamma di due bimbi

Una giovane madre di due bambini è tragicamente morta dopo essere precipitata in una cava durante una passeggiata. La ragazza era uscita per raccogliere asparagi selvatici e non è più tornata. Il ...

“Li avrebbero serviti alla mensa dei bambini”. Orrore in Italia: cosa c’era nel cibo

Orribile scoperta in Italia, con il sequestro subito scattato per una serie di prodotti che stavano per finire nella tavola di una mensa per bambini. Un’operazione che ha sollevato ancora una volta ...

Andrea Prospero, la chat dell’orrore con il diciottenne arrestato per istigazione al suicidio: «Non sentirai dolore, ma solo piacere. I 45 migliori film horror Netflix da vedere (e non solo a Halloween). Terrifier 3, il terzo atto della saga supera in orrore gli altri: pubblico traumatizzato. Battipaglia, morto Attilio Magliacane: aveva assistito all'orrore nazista. Aurora morta a Piacenza cadendo dal balcone, Crepet: "Vi sembra normale fosse da sola a 13 anni con il suo fidanzato? Tappe bruciate e valori persi". Litiga con l’ex compagno, poi lo accoltella a morte: orrore sul litorale di Anzio. Ne parlano su altre fonti

Nota di thesocialpost.it: Orrore in Italia: bimba di soli 6 mesi trovata morta così all’asilo nido - Tragedia in Italia in un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo), dove una bimba di sei mesi è stata trovata morta dalle educatrici. Si tratterebbe, stando ...