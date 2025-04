Barriere anti plastica sul Fiume Tevere un salto di qualità contro i rifiuti galleggianti

Barriere raccogli plastica (leggi qui) posizionate sul Fiume Tevere e l’Aniene per impedire l’arrivo dei rifiuti in mare. Un progetto che, appunto, cerca di limitare i danni causati dall’inquinamento.Secondo i dati più recenti, oltre l’80% dei rifiuti marini arriva dai fiumi, trasportato da acque cariche di micro e macroplastiche. Le cifre globali parlano chiaro: 322 milioni di tonnellate di plastica prodotte ogni anno, con una quota compresa tra 4,8 e 12,7 milioni che finisce nei mari. Un flusso inarrestabile, se non si agisce alla fonte.Il Lazio, in questo contesto, si pone come regione pilota, con un progetto concreto che guarda alla sostenibilità. E non è la prima volta. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumicino, 15 aprile 2025 – Un’azione mirata a contenere un’emergenza ambientale che ormai non conosce confini: questo l’obiettivo delleraccogli(leggi qui) posizionate sule l’Aniene per impedire l’arrivo deiin mare. Un progetto che, appunto, cerca di limitare i danni causati dall’inquinamento.Secondo i dati più recenti, oltre l’80% deimarini arriva dai fiumi, trasportato da acque cariche di micro e macroplastiche. Le cifre globali parlano chiaro: 322 milioni di tonnellate diprodotte ogni anno, con una quota compresa tra 4,8 e 12,7 milioni che finisce nei mari. Un flusso inarrestabile, se non si agisce alla fonte.Il Lazio, in questo contesto, si pone come regione pilota, con un progetto concreto che guarda alla sostenibilità. E non è la prima volta.

