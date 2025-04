Davide Carbisiero ucciso a 19 anni la rabbia del fratello Tra un mese dovevo sposarmi Quel mostro deve pagare non voglio più vederlo libero

Carbisiero, primo dei cinque fratelli tra cui il 19enne Davide Carbisiero, ucciso con un colpo di pistola in una sala slot di Cesa (Caserta): Gennaro doveva sposarsi tra. Leggo.it - Davide Carbisiero ucciso a 19 anni, la rabbia del fratello: «Tra un mese dovevo sposarmi. Quel mostro deve pagare, non voglio più vederlo libero» Leggi su Leggo.it Non si dà pace Gennaro, primo dei cinque fratelli tra cui il 19ennecon un colpo di pistola in una sala slot di Cesa (Caserta): Gennaro doveva sposarsi tra.

