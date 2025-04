Trump promette permessi rapidi per aziende come Nvidia negli Stati Uniti

Trump assicura "permessi rapidi" alla aziende che vogliono trasferirsi negli Stati Uniti ed "essere parte dell'età dell'oro". Il presidente sul suo social Truth afferma: "Nvidia si è impegnata a investire 500 miliardi di dollari per realizzare i supercomputer per l'intelligenza artificiale solamente negli Stati Uniti. E' una bella notizia. Tutti i permessi necessari saranno rilasciati rapidamente a Nvidia e a tutte le altre società che si impegnano a essere parte dell'età dell'oro". Quotidiano.net - Trump promette permessi rapidi per aziende come Nvidia negli Stati Uniti Leggi su Quotidiano.net Donaldassicura "" allache vogliono trasferirsied "essere parte dell'età dell'oro". Il presidente sul suo social Truth afferma: "si è impegnata a investire 500 miliardi di dollari per realizzare i supercomputer per l'intelligenza artificiale solamente. E' una bella notizia. Tutti inecessari saranno rilasciati rapidamente ae a tutte le altre società che si impegnano a essere parte dell'età dell'oro".

