Non si respira più Tragedia in palestra fuga disperata c’è almeno un morto l’orrore all’improvviso

fuga di azoto, gas comunemente impiegato per abbassare drasticamente la temperatura. La sostanza, se inalata in quantità eccessive, può provocare intossicazione per mancanza di ossigeno. Le vittime non si sarebbero accorte del pericolo, trattandosi di un gas inodore e incolore. Thesocialpost.it - “Non si respira più”. Tragedia in palestra, fuga disperata: c’è almeno un morto, l’orrore all’improvviso Leggi su Thesocialpost.it Due donne sono rimaste coinvolte in un grave incidente durante una seduta di crioterapia, una pratica che prevede l’esposizione del corpo a temperature estreme per brevi periodi. L’episodio è avvenuto ieri e ha causato la morte di una dipendente della struttura, mentre una cliente è stata ricoverata in condizioni critiche. La crioterapia, inizialmente riservata ad atleti professionisti, è oggi utilizzata anche per trattamenti infiammatori, neurologici e perfino estetici.Secondo una prima ricostruzione, le due donne si trovavano all’interno della cabina per la seduta quando si è verificata unadi azoto, gas comunemente impiegato per abbassare drasticamente la temperatura. La sostanza, se inalata in quantità eccessive, può provocare intossicazione per mancanza di ossigeno. Le vittime non si sarebbero accorte del pericolo, trattandosi di un gas inodore e incolore.

