Mattarella firma la legge Ponte Morandi ma scrive alle Camere Rischi discriminazioni per unioni civili

legge sul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma “discriminatoria” delle unioni civili rispetto al matrimonio, nonché “una inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori“. È quanto scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato invitando Parlamento a intervenire su questo punto come su altre riserve segnalate. Il Capo dello Stato ha infatti promulgato la pdl – nata su impulso del crollo del Ponte Morandi e approvata in via definitiva dalla Camera all’unanimità lo scorso 20 marzo – ma ha accompagnato la firma con una lettera ai presidenti dei due rami del Parlamento e alla premier Giorgia Meloni nella quale segnala alcune riserve che, per Mattarella, devono essere sanate. Ilfattoquotidiano.it - Mattarella firma la legge Ponte Morandi ma scrive alle Camere: “Rischi discriminazioni per unioni civili” Leggi su Ilfattoquotidiano.it La proposta disul ristoro ai parenti delle vittime di crolli di strade e autostrade contiene una norma “discriminatoria” dellerispetto al matrimonio, nonché “una inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori“. È quantoil presidente della Repubblica, Sergio, nella lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato invitando Parlamento a intervenire su questo punto come su altre riserve segnalate. Il Capo dello Stato ha infatti promulgato la pdl – nata su impulso del crollo dele approvata in via definitiva dalla Camera all’unanimità lo scorso 20 marzo – ma ha accompagnato lacon una lettera ai presidenti dei due rami del Parlamento e alla premier Giorgia Meloni nella quale segnala alcune riserve che, per, devono essere sanate.

Potrebbe interessarti anche:

Pdl Morandi, il presidente Mattarella firma la legge ma con rilievi: “Contrasta con i principi di eguaglianza”

Scrive il presidente: “Non si comprende perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo” riferendosi in particolare a scuole e ospedali

Mattarella firma la legge Morandi ma segnala discriminazioni da correggere

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali ...

Mattarella firma il decreto Sicurezza: il provvedimento-bandiera del governo va alle Camere per la conversione in legge

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, che passa quindi ora alle Camere per la conversione in legge ...

Mattarella firma la legge Ponte Morandi ma scrive alle Camere: “Rischi discriminazioni per unioni…. Mattarella firma la proposta di legge "Ponte Morandi", ma segnala alcune discriminazioni. Ponte Morandi, Mattarella firma legge ma avverte: discriminazioni. Mattarella firma legge per vittime crolli stradali, ma scrive: "Discrimina figli unioni civili". Legge Morandi, ok Mattarella a norma per vittime crolli ma segnala contrasti con Costituzione. Ponte Morandi, i rilievi di Mattarella: la legge rischia di discriminare le vittime e i loro figli. Ne parlano su altre fonti

Riporta msn.com: Risarcimento vittime del ponte Morandi, Mattarella: legge discrimina unioni civili rispetto a matrimonio - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge cosiddetta "Ponte Morandi" ossia la norma sui "Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti total ...

Secondo askanews.it: Ponte Morandi, Mattarella firma la legge ma avverte: discriminazioni - Roma, 15 apr. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge cosiddetta “Ponte Morandi” ossia la norma sui “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi d ...

primocanale.it comunica: Ponte Morandi, Mattarella firma legge ma avverte: possibili discriminazioni - l capo dello Stato rivolge quindi "al Parlamento e al Governo l’invito a considerare con attenzione i predetti rilievi e a valutare interventi integrativi e correttivi" ...