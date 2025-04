La nuova frontiera della sicurezza il VeHiKoMniScience

VeHiKoMniScience-Vehicle Holistic Knowledge of Motion States" è un progetto che prevede un sistema di sensori capaci di garantire una stima estremamente accurata e completa dei parametri critici di movimento dei veicoli. Di recente sono stati stanziati 1,95 milioni di euro del bando FISA (Fondo Italiano per le Scienze Applicate), un finanziamento promosso da Basilio Lenzo, docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova. A differenza degli attuali sistemi di controllo elettronico della stabilità, basati su stime, questo utilizza sensori elettrici già presenti nelle auto moderne e una mini videocamera montata sul veicolo per rilevare la velocità di spostamento laterale del mezzo. Tale soluzione analizza l'asfalto dall'alto, inviando i dati a un computer che li elabora stimando la velocità, oltre che tutte le altre forze in gioco tra il veicolo e la superficie della strada.

