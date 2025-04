Infarto al volante i finanzieri lo rianimano con il defibrillatore della chiesa ma poi il 78enne muore in ospedale

della Guardia di finanza, oggi pochi minuti prima delle 11 sono intervenuti in aiuto di un uomo di 78 anni che era alla guida di una Mercedes Slk, di cui ha perso il controllo mentre transitava in via Vittorio Emanuele, poco distante dalla chiesa principale, andando contro un’altra auto, a bassa velocità. L’intervento I militari, dopo aver rotto il lunotto del veicolo, con l’aiuto di una donna che si è fermata per prestare aiuto e ha chiamato il 118, hanno estratto l’uomo rimasto bloccato in auto, e subito hanno iniziato una manovra di massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei sanitari. Ilgiorno.it - Infarto al volante: i finanzieri lo rianimano con il defibrillatore della chiesa ma poi il 78enne muore in ospedale Leggi su Ilgiorno.it Olgiate Comasco, 15 aprile 2025 – Hanno tentato di soccorrerlo, quando si sono accorti che l’uomo alla guida dell’auto era stato colto da un malore. Così i militari di una pattuglia di Olgiate ComascoGuardia di finanza, oggi pochi minuti prima delle 11 sono intervenuti in aiuto di un uomo di 78 anni che era alla guida di una Mercedes Slk, di cui ha perso il controllo mentre transitava in via Vittorio Emanuele, poco distante dallaprincipale, andando contro un’altra auto, a bassa velocità. L’intervento I militari, dopo aver rotto il lunotto del veicolo, con l’aiuto di una donna che si è fermata per prestare aiuto e ha chiamato il 118, hanno estratto l’uomo rimasto bloccato in auto, e subito hanno iniziato una manovra di massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo dei sanitari.

Potrebbe interessarti anche:

Scacco al clan Lo Russo: blitz dei finanzieri, 3 in manette per riciclaggio e frode fiscale

Sono accusate di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e frode fiscale le tre persone a cui i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di ...

Il wrestler Vince Steele morto per infarto a 39 anni sul ring durante un match, pesava 209 kg ed era soprannominato "The Jurassic Juggernaut" - VIDEO

Steele era un wrestler indipendente. Non era legato a contratti di esclusiva con un’organizzazione specifica. In passato aveva lottato nella Coastal Championship Wrestling (CCW) in Florida Il ...

Nanni Moretti ricoverato per un infarto: come sta

Paura per Nanni Moretti. Il regista romano, 71 anni, è stato colto da un infarto nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 aprile ed è stato immediatamente trasportato all’Ospedale San Camillo di Roma, ...

Infarto al volante: i finanzieri lo rianimano con il defibrillatore della chiesa ma poi il 78enne muore in ospedale. Ne parlano su altre fonti

Riporta ilgiorno.it: Infarto al volante: i finanzieri lo rianimano con il defibrillatore della chiesa ma poi il 78enne muore in ospedale - Olgiate Comasco, l’uomo era alla guida di una Mercedes Slk di cui ha perso il controllo mentre transitava in via Vittorio Emanuele. Nonostante il tempestivo intervento dei militari, il decesso è arriv ...