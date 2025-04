Mkhitaryan Non ascoltiamo l’esterno Ingiocabili Siamo fortissimi

Mkhitaryan in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayern Monaco. Il centrocampista, insieme a Simone Inzaghi, ha risposto alle domande sulla partita.CONFERENZA STAMPA Mkhitaryan VIGILIA DI INTER-BAYERN MONACOCONFERENZA Mkhitaryan – Mkhitaryan, alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa.Si respira un'atmosfera incredibile quando vi vediamo insieme, dopo aver sfiorato la Champions League in un momento così importante c'è questa consapevolezza di essere a un passo di qualcosa di straordinario? Sarà una grande occasione, però dobbiamo pensare alla partita di domani perché sarà difficile da giocare contro una squadra molto forte. Il mister ha creato questa squadra quattro anni fa, io sono qui al terzo anno.

Mkhitaryan: «É una grande occasione; sappiamo cosa abbiamo fatto all’andata»

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco Henrikh Mkhitaryan ha parlato ...

Mkhitaryan Inter, le sue parole fanno discutere! Nessun fastidio in società, ma tra i tifosi invece…

di RedazioneMkhitaryan Inter, le sue parole fanno discutere! Nessun fastidio in società, ma tra i tifosi invece. L’analisi della Gazzetta dello Sport Non sono di certo passate inosservate le ...

Inter, Mkhitaryan: “Siamo troppo forti e ci rilassiamo”

L’Inter esce sconfitta dall’Allianz Stadium, dove la Juventus trionfa per 1-0 grazie alla rete di Conceicao. Una partita che ha visto i nerazzurri dominare nel primo tempo, ma incapaci di ...

