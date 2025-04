Auto sbanda e si ribalta a Nocera ferita una ragazza salvato il cagnolino

Nocera Inferiore, dove un’Auto (Opel Agila) si è improvvisamente ribalta in via Apicella, nel quartiere Casolla. I soccorsiAlla guida c’era una ragazza con a bordo il suo cagnolino. La giovane, per fortunata, non ha riportato gravi. Salernotoday.it - Auto sbanda e si ribalta a Nocera: ferita una ragazza, salvato il cagnolino Leggi su Salernotoday.it Si è temuto il peggio, nella tarda mattinata di oggi, aInferiore, dove un’(Opel Agila) si è improvvisamentein via Apicella, nel quartiere Casolla. I soccorsiAlla guida c’era unacon a bordo il suo. La giovane, per fortunata, non ha riportato gravi.

