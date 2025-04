Massimiliano Sartor gli ex studenti del Itis Galilei ricordano il professore morto a 56 anni Eri la nostra guida

Massimiliano Sartor, tragicamente scomparso in un incidente stradale a 56 anni la mattina del 14 aprile, ha lasciato un vuoto enorme all'interno dell'Itis Galilei. Docente di informatica e autore di diversi testi per le scuole, era considerato una vera e propria. Livornotoday.it - Massimiliano Sartor, gli ex studenti dell'Itis Galilei ricordano il professore morto a 56 anni: "Eri la nostra guida" Leggi su Livornotoday.it La morte del professor, tragicamente scomparso in un incidente stradale a 56la mattina del 14 aprile, ha lasciato un vuoto enorme all'interno. Docente di informatica e autore di diversi testi per le scuole, era considerato una vera e propria.

Addio a Massimiliano Sartor, il ricordo degli ex studenti: "Eri un punto di riferimento". Muore in moto a 56 anni, l'Itis Galilei piange il professore Massimiliano Sartor: "Dolore inimmaginabile". Livorno piange Massimiliano Sartor, 56 anni. Ne parlano su altre fonti