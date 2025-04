Biodistretto una lezione della Fondazione Anna Maria Catalano

lezione speciale tenuta da Sergio Estivi, presidente della Fondazione Anna Maria Catalano. Il tema sarà il ruolo dei Biodistretti, ovvero laddove l’agricoltura biologica si sposa con la tutela del territorio e il benessere delle comunità locali.La lezione fa parte di un percorso formativo sul tema dell’agricoltura e della transizione ecologica. Estivi guiderà gli studenti in un viaggio attraverso lo sviluppo del settore biologico dalle normative che lo regolano alle opportunità di mercato fino ad alcune esperienze virtuose già attive in Italia. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, 15 aprile 2025 – Giovedì17 aprile, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale Management delle scienze gastronomiche per il benessere (Insegnamento Comunicazione in ambito nutrizionale) dell’Università Sapienza di Roma presso l’Aula Capocaccia (III Clinica Medica -Policlinico Umberto I) parteciperanno a unaspeciale tenuta da Sergio Estivi, presidente. Il tema sarà il ruolo dei Biodistretti, ovvero laddove l’agricoltura biologica si sposa con la tutela del territorio e il benessere delle comunità locali.Lafa parte di un percorso formativo sul tema dell’agricoltura etransizione ecologica. Estivi guiderà gli studenti in un viaggio attraverso lo sviluppo del settore biologico dalle normative che lo regolano alle opportunità di mercato fino ad alcune esperienze virtuose già attive in Italia.

