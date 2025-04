Nuovo Codice della Strada incidenti in forte calo I dati sui primi tre mesi dall’entrata

Nuovo Codice della Strada, entrato in vigore lo scorso sabato 14 dicembre ha fatto registrare evidenti miglioramenti della sicurezza Stradale in Italia. Di un primo bilancio trimestrale (quindi fino al 13 marzo 2025) ne parla dettagliatamente il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando i dati diffusi dal Viminale e provenienti dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri. I numeri parlano chiaro: gli incidenti Stradali sono diminuiti del 5,5%, con una riduzione del 20,4% delle vittime e dell'8,8% dei feriti. Nel pratico, si traduce in 61 morti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono stati rilevati 226 incidenti mortali nei primi tre mesi del 2025, rispetto ai 274 dello scorso anno. Il numero delle vittime è sceso a 238, contro le 299 registrate nello stesso periodo del 2024.

