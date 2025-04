Puntomagazine.it - Pozzuoli, apertura delle candidature per entrare nel Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

Unisciti aldiCivile: un’opportunità per contribuire attivamente alla sicurezza e al bene della tua comunità.Il Comune diinforma la cittadinanza che è stato pubblicato l’Avviso per la presentazioneistanze di ammissione aldiCivile (GCVPC).L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alla tutela del territorio e alla gestioneemergenze, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze a supporto della comunità.Chi può parteciparePossono presentare domanda tutti i cittadini, italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, che abbiano compiuto 18 anni e siano domiciliati nel Comune di, in possesso dei seguenti requisiti:godimento dei diritti civili e politici;assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;idoneità fisica allo svolgimento dell’attività;non essere dipendenti del Comune di