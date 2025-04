Dopo Conjuring Michael Chaves produrrà l’Horror Yeti per Netflix

Netflix sta per scatenare una tempesta di paura con un nuovo film che promette di farvi saltare dalla poltrona. Dimenticate i fantasmi nelle case infestate, stavolta si va in alta quota, dove il vero terrore si cela sotto una coltre di neve.Yeti su Netflix: Michael Chaves Abbandona The Conjuring per un Horror di Sopravvivenza Infernale!Michael Chaves, il regista che ci ha fatto urlare con i suoi film legati all'universo di The Conjuring, ha deciso di cambiare rotta e affrontare una nuova sfida: un survival thriller intitolato 'Yeti'. E non si tratta di una semplice deviazione, ma di un vero e proprio salto nel vuoto, un'opportunità per Chaves di dimostrare la sua versatilità e di spaventarci in modi completamente nuovi.Da Sony a Netflix: Come Jon Silk ha Portato il Mostro delle Nevi Sulla Tua TVLa genesi di 'Yeti' è piuttosto interessante. Mistermovie.it - Dopo Conjuring, Michael Chaves produrrà l’Horror Yeti per Netflix Leggi su Mistermovie.it Amanti del brivido, preparatevi!sta per scatenare una tempesta di paura con un nuovo film che promette di farvi saltare dalla poltrona. Dimenticate i fantasmi nelle case infestate, stavolta si va in alta quota, dove il vero terrore si cela sotto una coltre di neve.suAbbandona Theper un Horror di Sopravvivenza Infernale!, il regista che ci ha fatto urlare con i suoi film legati all'universo di The, ha deciso di cambiare rotta e affrontare una nuova sfida: un survival thriller intitolato ''. E non si tratta di una semplice deviazione, ma di un vero e proprio salto nel vuoto, un'opportunità perdi dimostrare la sua versatilità e di spaventarci in modi completamente nuovi.Da Sony a: Come Jon Silk ha Portato il Mostro delle Nevi Sulla Tua TVLa genesi di '' è piuttosto interessante.

ecodelcinema.com comunica: Netflix lancia un nuovo progetto horror: Yeti, diretto da Michael Chaves - Michael Chaves ha guadagnato notorietà nel panorama cinematografico horror grazie ai suoi film precedenti, tra cui “La Llorona – Le lacrime del male” e diversi capitoli della saga di “The Conjuring“.