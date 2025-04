Ucraina Mosca gela la trattativa Per la pace non aspettarsi risultati immediati

Gli Usa e la Russia continuano i contatti attraverso diversi canali per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina, ma la materia è così complessa che è "difficile aspettarsi risultati immediati". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. L'inviato speciale americano, Steve Witkoff, che la scorsa settimana ha incontrato a Mosca Putin, ha affermato che il presidente russo è aperto a "una pace permanente" e che la chiave dell'accordo complessivo "riguarda i cosiddetti cinque territori, ma c'è molto di più".

Mosca gela la Casa Bianca: "Inaccettabili le attuali proposte Usa sull'Ucraina"

Mosca "prende molto sul serio" le proposte Usa per un accordo in Ucraina, "ma non possiamo accettarle tutte così come sono", ha detto il viceministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta

La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War

Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale

Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale. "Gli USA non hanno affrontato le principali questioni"

