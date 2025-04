Calcionews24.com - Mkhitaryan: «É una grande occasione; sappiamo cosa abbiamo fatto all’andata»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Henrikh, centrocampista dell’Inter, in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco Henrikhha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League Inter Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. SE C’E’ LA CONSAPEVOLEZZA .