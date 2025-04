Harvard respinge le richieste di Trump lo scontro su inclusione e antisemitismo

Harvard è la prima università degli Uniti a rifiutare le richieste dell'amministrazione Trump, che nel frattempo ha annunciato il blocco di 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e di 60 milioni di dollari in contratti pluriennali. La Casa Bianca aveva chiesto ad Harvard di adeguarsi, entro agosto 2025, a una serie di nuove politiche su inclusione e antisemitismo, ma l'istituzione dell'Ivy League situata a Cambridge, nel Massachusetts, ha respinto le richieste dell'amministrazione repubblicana. La Casa Bianca ha preso di mira una serie di programmi accusati di "alimentare antisemitismo e pregiudizi ideologici", prendendo di mira scuole e centri specifici come la Divinity School, la Medical School e la Harvard Law School International Human Rights Clinic. Inoltre, il governo chiedeva lo smantellamento immediato di tutti i programmi di "diversità, equità e inclusione (DEI)", che secondo i conservatori sono responsabili di promuovere politiche discriminatorie.

L'università americana ha annunciato che non rispetterà l'aut-aut del governo: "Viola i diritti garantiti"

